Токаев поручил предпринять системные усилия для раскрытия промышленного потенциала РК

Энергетика , Экономика , Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Следует предпринять системные усилия для полноценного раскрытия промышленного потенциала страны, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правительством составлен перечень из 17 крупных проектов. В приоритете – освоение высоких переделов.

«Важно максимально использовать отечественное сырье и комплектующие, налаживать вокруг гигантов смежные производства. Недавно я посетил Карагандинскую область и побывал на металлургическом комбинате Qarmet. С приходом отечественного инвестора ситуация на комбинате заметно стабилизировалась, начата модернизация предприятия, что должно привести к существенному увеличению производства. В рамках диверсификации экономики в Сарани было запущено производство автомобильных шин и бытовой техники, что позволило исключить этот город из категории моногородов. Этот опыт надо применить и в других моногородах, чтобы вдохнуть в них новую жизнь», - говорит президент.

По его словам, в целом, важно активно развивать новые точки роста в регионах. В этом году специальным Указом образован город Алатау, который должен стать местом опережающего развития, притягивающим инновации и таланты. Правительству поручено создать привлекательные условия для инвестиций, жизни и работы в этом городе.

«Достигнуты положительные результаты в автомобилестроении. Набранные темпы нужно сохранить, последовательно повышая уровень локализации. Оказываемая автопрому господдержка в конечном счете должна вернуться в виде полноценного автомобилестроительного кластера. Актуальна и задача дальнейшего развития нефтегазохимической отрасли. Мы начали реализацию крупных производств по выпуску полипропилена и полиэтилена. В разработке находятся другие перспективные проекты: по производству бутадиена, карбамида, терефталевой кислоты. За рекордный срок завершена модернизация участков магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр» протяженностью свыше 800 км. Предстоит расширить мощности и диверсифицировать газотранспортные маршруты. Одной из первостепенных задач правительства остается обеспечение газом населения и экономики», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 В прошлом году начата эксплуатация ряда газовых месторождений, планируется также освоение новых залежей газа с общим объемом добычи в один миллиард кубометров в год. Однако до полного ввода этих проектов следует рационально распределять поставки газа на внутренний рынок, взвешенно подойти к переводу ТЭЦ и бытовых потребителей с угля на газ. Правительству поручено ускорить строительство газоперерабатывающих предприятий в Жанаозене, на Кашагане и Карачаганаке.

«Это приоритетная задача. Для успешного развития отрасли предстоит в кратчайшие сроки внедрить действенные стимулы, направленные на обеспечение возвратности инвестиций, включая предоставление адекватных тарифов и оптовых цен. Такие условия крайне важны для новых инвестиций в геологоразведку газовых месторождений. Иначе обеспечить экономику достаточными объемами газа попросту невозможно», - подчеркнул Токаев.

Актуальна и задача дальнейшего развития нефтегазохимической отрасли. Казахстан начал реализацию крупных производств по выпуску полипропилена и полиэтилена. В разработке находятся другие перспективные проекты: по производству бутадиена, карбамида, терефталевой кислоты. За рекордный срок завершена модернизация участков магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр» протяженностью свыше 800 км. Предстоит расширить мощности и диверсифицировать газотранспортные маршруты.

«Одной из первостепенных задач правительства остается обеспечение газом населения и экономики. В прошлом году начата эксплуатация ряда газовых месторождений, планируется также освоение новых залежей газа с общим объемом добычи в один миллиард кубометров в год. Однако до полного ввода этих проектов следует рационально распределять поставки газа на внутренний рынок, взвешенно подойти к переводу ТЭЦ и бытовых потребителей с угля на газ. Правительству поручается ускорить строительство газоперерабатывающих предприятий в Жанаозене, на Кашагане и Карачаганаке. Это приоритетная задача. Для успешного развития отрасли предстоит в кратчайшие сроки внедрить действенные стимулы, направленные на обеспечение возвратности инвестиций, включая предоставление адекватных тарифов и оптовых цен. Такие условия крайне важны для новых инвестиций в геологоразведку газовых месторождений. Иначе обеспечить экономику достаточными объемами газа попросту невозможно», - добавил президент.

#президент #промышленность #послание

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