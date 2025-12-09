Токаев поставил ряд задач по дальнейшей работе Нацбанка

Банки и финансы,Президент
88

Глава государства принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент заслушал отчет о состоянии экономики, финансовой системы и ключевых направлениях проводимой денежно-кредитной политики в январе-ноябре 2025 года, а также планах на 2026 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деловой активности, факторах инфляции и принимаемых мерах для стабилизации цен. Правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка начата реализация Программы совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы.

Главе государства были представлены сведения о ситуации на финансовом и валютном рынках, а также рынке государственных ценных бумаг, состоянии активов Национального фонда, ЕНПФ, золотовалютных резервов.

C начала года валютные активы Нацфонда выросли на 4,8 млрд долларов. Инвестиционный доход за 11 месяцев составил порядка 8,2 млрд долларов, или 13,7%. При этом золотовалютные резервы за аналогичный период выросли на 16,3 млрд долларов, или 36%, и составили 62,1 млрд долларов. Объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ с начала года увеличился на 2,6 трлн тенге, или 11,7%, и составил 25 трлн тенге.

Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву сообщили о ходе масштабной цифровизации и реализации Национальным банком цифровых проектов, в том числе связанных с деятельностью Антифрод-центра и технологической реализацией национальной цифровой финансовой инфраструктуры.

По словам Тимура Сулейменова, Национальный банк принимает все необходимые меры для стабилизации цен и достижения среднесрочной цели по инфляции в 5%.

По итогам встречи Президент поставил ряд задач по дальнейшей деятельности Национального банка, обратив особое внимание на важность снижения инфляции, обеспечения стабильного функционирования финансового рынка и цифровой трансформации сектора.

 

#Токаев #Нацбанк #отчет #Сулейменов

Популярное

Все
Осечка на старте
Мы третьи в мире!
Патриарх философской науки Казахстана
Разрушить барьеры молчания
Понять Абая сердцем
Секреты мастеров
Мощное землетрясение произошло в Японии
Новые проекты и возможности
«Кайрат» и «Семей» – в четвертьфинале Лиги чемпионов
Район бьет рекорды
Танцы без границ
Созвучие стиха и песни
«Адал азамат»: внимание к каждому ученику
Рыбу надо спасать
Завоевано 11 наград
Модель серии «45»
Парки становятся краше
Почему у СЭЗ «Сарыарка» низкий КПД
Прорыв в будущее
Когда один двор меняет целый мир
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Добро без громких лозунгов и камер
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества
Президент подписал законы по бюджету и трансфертам
Токаев пригласил Президента Палестины в Астану
Президент обратился к участникам специальной сессии Генерал…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]