Токаев поздравил врачей с успешным проведением сложной операции в Казахстане

Здравоохранение,Президент
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Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Национальный научный центр хирургии им. А.Н.Сызганова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Недавно на базе Национального научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова впервые в нашей стране была успешно проведена сложнейшая операция – тройная перекрестная пересадка почки.

Глава государства направил коллективу центра благодарственное письмо, в котором назвал эту операцию, проведенную под руководством известного хирурга, профессора Болатбека Баймаханова, выдающимся достижением отечественной медицины.

– Государство уделяет особое внимание развитию здравоохранения. Реализация масштабных инициатив и проведенная большая работа обеспечили значительный прогресс нашей медицины. Проведенная вами уникальная операция убедительно свидетельствует об этом. Сегодня Казахстан входит в число шести стран мира, где проводятся столь сложные трансплантационные операции. Этот успех стал возможен благодаря самоотверженному труду, глубоким знаниям и бесценному опыту отечественных специалистов. Выражаю вам искреннюю благодарность. Уверен, что вы и впредь будете неустанно трудиться во благо укрепления здоровья нации, – говорится в поздравительном письме.

#президент #поздравление #врачи #трансплантация

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