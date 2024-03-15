Президент предложил изменить герб Казахстана

Президент
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Дана Аменова
Корреспондент

С такой инициативой глава государства выступил на заседании Национального курултая в Атырау, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе выступления Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что зримым воплощением национальной идентичности народа и страны являются государственные символы.

–  В прошлом году я говорил о необходимости систематизации и приведения к единому стандарту символики наших городов и областей. Они должны отражать не только региональную специфику, но и органично сочетать в себе ключевые элементы образа страны. Сейчас в этом направлении ведется конкретная работа. Вместе с тем, насколько мне известно, в ходе обсуждений ряд экспертов и общественных активистов высказывались о необходимости модернизации всей системы государственной символики.

Считаю, что наш небесно-голубой флаг стилистически безупречен и, главное, наглядно отражает уникальность и идеалы нашей страны. Тоже самое относится и к государственному гимну, который емко вобрал в себя ценности и дух нашего народа. Благодаря различным достижениям соотечественников его мелодия звучит во всем мире. Стало доброй традицией в кругу родных и близких встречать Новый год под волнующие звуки гимна. Иначе говоря, слова и музыка гимна находят мощный отклик в сердцах наших граждан.

В отношении же государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи, – высказался президент.

По его словам, в случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем – объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового государственного герба Казахстана.

#Токаев #курултай #герб #изменение #символика

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