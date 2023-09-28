Токаев прибыл в ведомство федерального канцлера

Президент, Поездки
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Через пару минут начнется двусторонняя встреча.

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев прибыл в ведомство федерального канцлера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Главу государства встретил канцлер Германии Олаф Шольц, отметили в Акорде.

Лидер Казахстана также планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.

Кроме того, программа визита предусматривает выступление президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии, рассказали в Акорде.

#Токаев #встреча #Германия #прибытие #ФРГ #Олаф Шольц #канцлер

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