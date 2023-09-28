Токаев прибыл в ведомство федерального канцлера
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Через пару минут начнется двусторонняя встреча.
Касым-Жомарт Токаев прибыл в ведомство федерального канцлера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Главу государства встретил канцлер Германии Олаф Шольц, отметили в Акорде.
Лидер Казахстана также планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.
Кроме того, программа визита предусматривает выступление президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии, рассказали в Акорде.