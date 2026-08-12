На бумаге хорошо. А на деле?..

Ситуация
Валентина Мелехова

Инструменты финансирования проектов в рамках Комплекс­ного плана по развитию животноводства необходимо доработать, считают костанайские фермеры.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как известно, животноводческое направление отнесено Правительством к одному из приоритетов отечественного АПК. Государство принимает различные меры стимулирования отрасли. К примеру, в начале нынешнего года Минис­терство сельского хозяйства утвердило упомянутый выше Комплексный план по развитию животноводства на 2026–2030 годы.

На новый программный документ возлагаются большие надежды, связанные с наращиванием поголовья скота, увеличением производства мяса и двукратным ростом объемов его экспорта. Для достижения поставленных целей внедрены несколько инструментов финансирования. В частнос­ти, на приобретение скота направлены две программы – «Игилик» и «Береке».

– Эти две программы практически одинаковы по условиям. Но все же есть некоторые различия. Допус­тим, по количеству при­обретаемого скота. По программе «Игилик» можно закупить от 100 до 499 голов КРС и от 500 до 999 голов МРС, а по «Береке» – от 500 и выше голов КРС и более 1 000 голов МРС. Также программы отличаются максимальными суммами займа. По первой выдается до одного миллиарда тенге, по второй – до трех миллиардов, – акцентировала внимание костанайских фермеров в ходе заседания Совета по вопросам АПК палаты предпринимателей заместитель руководителя Костанайского филиала АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК) Жанна Абзулинова.

Вот только костанайские животноводы, изучив предлагаемые меры поддержки, сочли их не особо выгодными. Как подчерк­нул директор ТОО «Турар» Кайрат Оспанов, кредиты на приобретение скота по условиям этих программ могут взять лишь те, у кого уже есть соответствующая инф­раструктура. Остальные, получается, остаются за бортом.

Впрочем, руководство местного филиала АКК не видит в этом большой проблемы. Ведь в комплекс­ном плане есть и другая программа – «Жайлау», которая предусматривает выдачу льготных займов на соз­дание ферм-репродукторов мощностью от 300 голов КРС и от 1 000 голов МРС. Но фермеров смущают небольшие суммы и короткие сроки исполнения.

Есть вопросы и к условиям закупа скота. В комп­лексном плане предусмот­рено приобретение лишь импорт­ных сельскохозяйственных животных, в то время как в Казахстане достаточно своих ферм, готовых продавать что молочные, что мясные породы скота. И потом есть опасения в плане эпизоотии: а вдруг вместе со скотом к нам завезут букет экзотических болезней? Да и вообще, где гарантии, что казахстанским фермерам иностранцы будут продавать самый лучший, отборный скот?

– Сегодня фермерам предлагают приобретать импортный племенной скот. Но большинство из них не имеют соответствующего опыта. Поэтому необходимо организовать систему сопровождения программы. За каждым хозяйством должны быть закреплены специалисты и консультанты, которые помогут пройти весь путь – от подготовки проекта до получения результатов. При этом считаем, что в первую очередь необходимо максимально использовать отечест­венный племенной скот. Он адаптирован к местным природно-климатическим условиям, а значит, и риски в этом случае значительно ниже. К тому же мы всегда можем проконсультироваться у местного заводчика. Государственная поддержка должна стимулировать именно приобретение отечественного племенного поголовья, а импорт использовать только тогда, когда внутри республики отсутствуют необходимые породы или их недостаточно, – выдвинула свою версию корректировки отраслевой программы господдержки директор Ассоциации сельхозпроизводителей Костанайской области Светлана Михайленко.

В общем, чтобы комплекс­ный план работал как надо, нужно внести в него серьезные поправки, считают специалис­ты и фермеры. В частности, следует разработать единую государственную дорожную карту развития мясного животноводства, организовать систему консультирования хозяйств, поддержать приобретение отечественного племенного скота, предус­мотреть время на подготовку кормовой базы и перестройку севооборота, решить вопрос кадрового обеспечения...

#проекты #животноводство #Комплексный план

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