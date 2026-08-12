Фронтовика Макара Харина поздравили со 100-летием

– Вы – пример верности долгу, честного труда и любви к родной земле, – говорил глава региона. – Вы не жалели себя ради того, чтобы мы сегодня могли жить под мирным небом.

Макар Родионович начал работать в колхозе еще подростком. В 1943 году 17-летнего парня призвали в армию и направили на передовую. Он служил минометчиком в 153-м гвардейском стрелковом полку 52-й гвардейской стрелковой дивизии, участвовал в боях на Ленинградском и Прибалтийском фронтах.

В 1944-м после тяжелого ранения солдата демобилизовали. За проявленные мужество и стойкость он награжден орденами Славы III степени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией». В 1961-м Макар Харин устроился на работу в усть-каменогорский домостроительный комбинат, позже многие годы трудился в областном газовом хозяйстве.

Военнослужащие Усть-Каменогорского гарнизона выстроили для ветерана живой коридор, устроили ему овации. Прямо во дворе был организован концерт, где для Макара Родионовича и жильцов дома прозвучали песни военных лет.