Токаев принял министра иностранных дел Таджикистана

Международное сотрудничество,Президент
371
Наталия Буланова
выпускающий редактор

На встрече были обсуждены вопросы региональной безопасности, водно-энергетического сотрудничества, а также совместные меры по обеспечению устойчивого развития Центральной Азии

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, прибывшего в Астану с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи глава государства отметил устойчивую позитивную динамику развития отношений между Казахстаном и Таджикистаном по широкому спектру направлений, подчеркнув важность дальнейшего углубления стратегического партнерства.

В этом ключе президент Казахстана выделил подписанный в прошлом году Договор о союзнических отношениях, ознаменовавший собой новую веху в многогранном и плодотворном сотрудничестве Астаны и Душанбе.

«Мы высоко ценим дружественные отношения с Таджикистаном, с которым у нас нет каких-либо нерешаемых вопросов. К братскому таджикскому народу в Казахстане питают особые чувства. Наши страны всегда поддерживали друг друга, и сегодня это находит отражение в нашем стремлении активно развивать двусторонние связи», – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев особо отметил неоценимый вклад президента Таджикистана Эмомали Рахмона в укрепление казахско-таджикских отношений.

В свою очередь Сироджиддин Мухриддин подчеркнул, что за годы суверенного развития Казахстан и Таджикистан выстроили взаимовыгодные отношения, которые неуклонно развиваются в духе дружбы и союзничества в интересах народов двух стран.

«Таджикистан дорожит тесными братскими связями с Казахстаном. Ваша страна является для нас важнейшим партнером, имеется полное взаимопонимание по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Прошедший год стал знаменательным для наших отношений, которые перешли на уровень союзничества», – сказал министр.

Таджикский дипломат передал Касым-Жомарту Токаеву теплые слова приветствия президента Эмомали Рахмона и подтвердил приверженность таджикской стороны дальнейшему углублению всестороннего взаимодействия с Казахстаном.

Собеседники также рассмотрели ход реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, особое внимание уделив перспективам углубления взаимодействия в сферах экономики, торговли, транзита, цифровизации, образования и культуры.

#Токаев #МИД #Таджикистан #министр

Популярное

Все
Поправки обсудят с предпринимателями
Когда на кону баснословная прибыль
Быть ли Курчатову наукоградом?
Университеты будущего
Проблема детского суицида требует комплексных подходов и решений
В Харбине отличились лыжники
Азы военного дела постигают в «Жас бүркіт»
Бороться с коррупцией сообща
Боевые стрельбы на учебном полигоне
Папа вам – не мама
Лебедь Арман набирается сил
Судебная система и цифровые технологии
По всему спектру отношений
56 арендных домов возвели в частном секторе Талдыкоргана «Жастар-3»
Как выбирают профессию
Ровесник XXI века
Пережить зимовку без потерь
Прокуроры встали на лыжи
Развивая диалог между цивилизациями, культурами и религиями
Труженик здравоохранения
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Досрочное погашение кредита: что нужно учитывать
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
Оглянись, незнакомый прохожий
Одежда, обувь и авто в Казахстане подорожали самыми высокими темпами в ЕАЭС - аналитики
Канат Бозумбаев проверил работу энергообъектов в Шымкенте
Сергеевский гидроузел укрепляют перед паводком
Никто не забыт?
Обеспеченность РК отечественными фармпрепаратами все еще низка – аналитики
Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде-2025
Национальная энергосистема остро нуждается в новых базовых генерирующих мощностях
Новые автобусы пополнили автопарк Тараза
На весенне-полевые работы в 2025 году правительство выделит 700 млрд тенге
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Всем аулам аул
Сенаторы вернули в Мажилис проект Бюджетного кодекса
Ближайшие дни, а также предстоящая неделя захватят все внимание болельщиков 34 стран
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Институциональное становление Академии наук завершено
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет

Читайте также

Секретари Совбезов Казахстана и России обсудили укрепление …
Койшыбаев выступил на Всемирном правительственном саммите в…
Токаев и Шойгу поговорили в Акорде
Токаев поговорил по телефону с президентом Европейского Сов…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]