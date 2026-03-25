Переговоры Первого заместителя Премьер-министра Казахстана и Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей прошли на полях Боаоского форума, передает Kazpravda.kz

Роман Скляр поздравил главу ПК ВСНП с успешным проведением «двух сессий» и принятием Плана социально-экономического развития Китая на 2026–2030 годы.

Первый заместитель Премьер-министра РК сообщил, что 15 марта в рамках республиканского референдума гражданами страны была принята новая Конституция, подчеркнув, что это важный шаг для дальнейшего развития Казахстана.

Кроме того, Роман Скляр отметил плодотворное сотрудничество двух стран в сфере межпарламентских связей, а также динамичное развитие торгово-экономического взаимодействия, включая сотрудничество в области инвестиций, транспорта и энергетики.

В свою очередь Чжао Лэцзи подчеркнул, что китайская сторона придает важное значение высокому уровню доверия и развитию всестороннего стратегического партнерства с Казахстаном.

Председатель ПК ВСНП поддержал проводимые в Казахстане реформы, инициированные Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, направленные на дальнейшее развитие и процветание страны.

Обе стороны также отметили важность взаимодействия в рамках многосторонних форматов, включая ООН, ШОС, СВМДА и формат «Центральная Азия – Китай».