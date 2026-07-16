Токаев принял председателя СД группы компании Guoyou

Президент Касым-Жомарт Токаев и председатель совета директоров Guoyou Materials Industry Group Co., Ltd Юй Боян обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере портовой инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Глава государства подчеркнул, что Казахстан ставит перед собой амбициозную цель – стать полноценным Евразийским транспортным хабом.

В данном контексте Президент приветствовал инициативу по созданию мультимодального портового хаба на территории Казахстана.

Компания Guoyou Materials Group планирует реализовать проект «Строительство многофункционального порта Курык в Мангистауской области».

В первый год осуществления проекта корпорация планирует довести пропускную способность до 15 млн тонн.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что реализация столь масштабного проекта позволит развить интегрированную морскую и железнодорожную логистику, увеличить пропускную способность транспортной инфраструктуры региона, расширить экспортные и транзитные возможности Казахстана.

В свою очередь Юй Боян рассказал Главе нашего государства о деталях проекта и поделился своим видением будущего морских перевозок на Каспии. В ходе беседы также было отмечено, что создание портового хаба обеспечит долгосрочный социально-экономический эффект, включая создание рабочих мест, развитие кадрового потенциала отрасли, использование казахстанских товаров и услуг.