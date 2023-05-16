Токаев принял председателя ЦИК РК
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Нурлан Абдиров рассказал о текущей работе ЦИК по совершенствованию избирательной системы и результатах профессионализации избирательных органов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
«Президент был проинформирован об итогах деятельности Центральной избирательной комиссии по проведению выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан.
Нурлан Абдиров также доложил о текущей работе ЦИК по совершенствованию избирательной системы и результатах профессионализации избирательных органов», – сообщила пресс-служба президента РК.