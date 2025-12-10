Асел Жанасова получила новую должность
Указом Главы государства Жанасова Асел Жубанышевна назначена заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, она освобождена от ранее занимаемой должности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Родилась в 1987 года в г.Алматы.
В 2010 году окончила Кембриджский университет по международной стипендии Президента РК «Болашақ» в области компьютерных наук, в 2014 году - магистратуру Кембриджского университета и МГУ им. М.В. Ломоносова по программе «Executive Management».
2010-2014 гг. – специалист по информационным технологиям, менеджер Управления по информационным технологиям, директор департамента по кибер-безопасности международной компании в г. Лондон.
2014-2016 гг. – заместитель директора департамента цифровых технологий Национального Банка РК.
2016-2017 гг. – председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Зерде».
2017-2018 гг. – советник управляющего Международного финансового центра «Астана».
2018-2020 гг. – управляющий директор по цифровым технологиям Международного финансового центра «Астана».
2020-2022 гг. – вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан
2022-2025 гг. – председатель правления АО «Казпочта».
С 8 июня 2025 года назначена советником Президента Республики Казахстан.