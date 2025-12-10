Токаев произвел кадровое назначение

160

Асел Жанасова получила новую должность

Фото: t.me/aqorda_resmi

Указом Главы государства Жанасова Асел Жубанышевна назначена заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, она освобождена от ранее занимаемой должности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Родилась в 1987 года в г.Алматы.

В 2010 году окончила Кембриджский университет по международной стипендии Президента РК «Болашақ» в области компьютерных наук, в 2014 году - магистратуру Кембриджского университета и МГУ им. М.В. Ломоносова по программе «Executive Management».

2010-2014 гг. – специалист по информационным технологиям, менеджер Управления по информационным технологиям, директор департамента по кибер-безопасности международной компании в г. Лондон.

2014-2016 гг. – заместитель директора департамента цифровых технологий Национального Банка РК.

2016-2017 гг. – председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Зерде».

2017-2018 гг. – советник управляющего Международного финансового центра «Астана».

2018-2020 гг. – управляющий директор по цифровым технологиям Международного финансового центра «Астана».

2020-2022 гг. – вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан

2022-2025 гг. – председатель правления АО «Казпочта».

С 8 июня 2025 года назначена советником Президента Республики Казахстан.

#назначение #должность #Акорда

Популярное

Все
В тройке лидеров
Первая победа
Волки все ближе к селу
Shymbulak открыл сезон при дефиците снега
На севере поспели... бананы
Когда вещи говорят
Золото из Даммама
Воспитать честных и законопослушных граждан
Срезан плодородный слой с холма
Великолепная пятерка на Australian Open
Станцию скорой помощи ждут уже два года
Устойчивость семьи – фундамент общества
Формируя неприятие коррупции
Миллионы деревьев из семян
Вклад Смагула Садвокасова в образование региона
Честная служба – важнейший фактор повышения доверия населения
Стартовала олимпиада для сельских школьников
Служение Отечеству – дело всей жизни
Учительство в контексте глобальной повестки
Беречь время и ресурсы
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Добро без громких лозунгов и камер
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Глава государства ратифицировал Протокол к Конвенции по про…
Президент посетит Ашхабад на этой неделе
Глава государства подписал Указ «О некоторых вопросах цифро…
Касым-Жомарт Токаев принял посла России в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]