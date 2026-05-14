Президент: Следует активизировать с Турцией партнерство в АПК

Об этом Глава государства заявил на Казахско-турецком бизнес-форуме, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По словам Президента, Казахстан занимает шестое место в мире по площади пахотных земель, а также входит в десятку крупнейших экспортеров зерна. В прошлом году наши аграрии собрали 27 млн тонн зерна. За последние пять лет экспорт сельскохозяйственной продукции вырос в 1,8 раза.

Казахстан занимает 32-е место в Глобальном индексе продовольственной безопасности. В 2025 году двусторонний товарооборот в сфере АПК увеличился на 25%, при этом имеется значительный потенциал для его дальнейшего наращивания.

Например, компания Tiryaki Holding намерена построить в столице завод по глубокой переработке зерновых и бобовых культур. В планах İskefe – запуск предприятия по выпуску желатина. Компания Alarko Holding собирается возвести тепличный комплекс в Шымкенте.