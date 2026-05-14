Президент: Следует активизировать с Турцией партнерство в АПК

Об этом Глава государства заявил на Казахско-турецком бизнес-форуме, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
По словам Президента, Казахстан занимает шестое место в мире по площади пахотных земель, а также входит в десятку крупнейших экспортеров зерна. В прошлом году наши аграрии собрали 27 млн тонн зерна. За последние пять лет экспорт сельскохозяйственной продукции вырос в 1,8 раза.
Казахстан занимает 32-е место в Глобальном индексе продовольственной безопасности. В 2025 году двусторонний товарооборот в сфере АПК увеличился на 25%, при этом имеется значительный потенциал для его дальнейшего наращивания.
Например, компания Tiryaki Holding намерена построить в столице завод по глубокой переработке зерновых и бобовых культур. В планах İskefe – запуск предприятия по выпуску желатина. Компания Alarko Holding собирается возвести тепличный комплекс в Шымкенте.
«Считаю, что эти проекты призваны стимулировать рост отечественной перерабатывающей промышленности и нарастить экспортный потенциал. В число приоритетов входит внедрение современных сельскохозяйственных технологий и развитие ирригационных систем. Мы также намерены сотрудничать в сфере ветеринарной и фитосанитарной медицины. Со своей стороны заявляем о готовности экспортировать в Турцию мясную продукцию, соответствующую стандарту «халяль», – сказал Глава государства.