Токаев: Только то общество, в котором чтят женщин, можно назвать цивилизованным

Президент принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В своем выступлении глава государства поздравил женщин с наступающим праздником.

– 8 марта – это праздник весны, символизирующий красоту, добро и тепло. Мы, мужчины, высоко ценим, уважаем и любим вас. Женщины у нас неизменно пользуются особым вниманием и признанием. Только то общество, в котором чтят женщин, можно назвать культурным и цивилизованным. Наш мудрый народ всегда почитал матерей и окружал заботой дочерей. Такое отношение испокон веков у нас в крови, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил признательность всем женщинам, которые наравне с мужчинами трудятся во благо своей страны. Он также отметил, что государство продолжит оказывать им необходимую поддержку.

– По моей инициативе женщинам были предоставлены специальные квоты в органах представительной ветви власти. Доля женщин в парламенте и маслихатах увеличилась, и работа в этом направлении будет продолжена. Представительницы прекрасного пола вносят значительную лепту в развитие нашей Родины. Немало женщин активно занимаются предпринимательской деятельностью. Многие из вас добились успехов в производстве, науке и спорте. Подавляющее большинство педагогов в Казахстане – женщины. Вы прививаете подрастающему поколению патриотизм, знания, трудолюбие, участвуете в укреплении здоровья нации. Ваш вклад в процветание Казахстана достоин самой высокой оценки, – подчеркнул президент.

Глава государства вручил призы победительницам конкурса «Ару-Ана» на лучший женский проект.

На этот раз награды за реализацию социально значимых проектов в различных сферах и вклад в развитие гражданского общества вручались в шести номинациях.

Лауреаты конкурса лучших женских проектов «Ару-Ана»:

1. В номинации «Лучший проект по развитию сельских женщин» – Ельчибаева Бакытгуль Казезбаевна;

2. В номинации «Лучший проект в сфере науки» – Шакуликова Гульзада Танирбергеновна;

3. В номинации «Лучший проект в сфере развития гражданского самосознания» – Ахмеджанова Алия Серкболовна;

4. В номинации «Лучший проект по популяризации национального культурного наследия» – Михалева Анастасия Анатольевна;

5. В номинации «Лучший проект в сфере агробизнеса» – Аркашбаева Ботагоз Махамбеткалиевна;

6. В номинации «Лучший проект в сфере креативной индустрии» – Едилбекова Мадина Едилбековна.

После торжественной церемонии Касым-Жомарт Токаев посмотрел концерт «Әйелмен әлем әдемі», посвященный Международному женскому дню 8 марта.