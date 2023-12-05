Касым-Жомарт Токаев утвердил республиканский бюджет на 2024 - 2026 годы

Предложений по увеличению расходов в 2024 году поддержано на сумму 119,5 млрд тенге

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Мажилис на пленарном заседании согласился с поправками Сената в Закон «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы».

Напомним, Сенат внес в документ 180 поправок, из них 4 вносят изменения и дополнение в текст законопроекта и 176 поправок – в расходную часть республиканского бюджета.

Как отмечается в заключении к документу, поправки, внесенные Сенатом, не нарушают сбалансированность параметров проекта республиканского бюджета и направлены на дальнейшее устойчивое развитие экономики страны и решение поставленных главой государства задач.

Предложений по увеличению расходов в 2024 году поддержано на сумму 119,5 млрд тенге.

Финансирование увеличения расходов будет осуществляться за счет резервов президента и правительства.

Текст закона публикуется в печати.