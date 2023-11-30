Мажилис поддержал увеличение расходов бюджета на 120 млрд тенге в 2024 году

Мажилис на пленарном заседании согласился с поправками Сената в Закон «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы». Таким образом, закон считается принятым парламентом и направляется на подпись главе государства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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Напомним, Сенат внес 180 поправок, из них 4 вносят изменения и дополнение в текст законопроекта и 176 поправок – в расходную часть республиканского бюджета.

Как отмечается в заключении к документу, поправки, внесенные Сенатом, не нарушают сбалансированность параметров проекта республиканского бюджета и направлены на дальнейшее устойчивое развитие экономики страны и решение поставленных главой государства задач. Предложений по увеличению расходов в 2024 году поддержано на сумму 119,5 млрд тенге.

Финансирование увеличения расходов будет осуществляться за счет резервов президента и правительства.