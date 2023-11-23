Проект 3-летнего бюджета возвращен в Мажилис с уточнениями на 120 млрд тенге

Сенат, Мажилис
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сенат, рассмотрев проект республиканского бюджета на 2024-2026 годы, внес в документ уточнения на 120 млрд тенге из резерва президента и правительства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Как отметил заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, в целом параметры бюджета позволяют своевременно выполнять социальные и другие обязательства, а также качественную реализацию задач главы государства.

«В Сенате проведено 22 заседания комитетов и рабочих групп. Вопросы, поднятые депутатами, были максимально учтены, особенно потребности регионов. В результате по значимости было перераспределено 196 млрд тенге. Дополнительно из резерва президента и правительства предусмотрено 120 млрд тенге», – сказал глава Минфина.

В заключении к документу уточняется, что расходы увеличены в частности на реализацию программы «Ауыл – ел бесігі», куда будет направлено в течение трех лет 18,1 млрд тенге, в том числе в 2024 году – 13,6 млрд тенге; на водоснабжение и водоотведение – 19,8 млрд тенге (из них в 2024 году – 14 млрд тенге), что позволит увеличить доступ населения к услугам водоснабжения в городах до 99,5%, в селах – до 97,8%.

На развитие газотранспортной системы в республиканском бюджете предусмотрено 5,1 млрд тенге, из которых в 2024 году – 3,3 млрд тенге. Это, по мнению депутатов, позволит достигнуть уровня газификации до 61%. На развитие тепло-, электроэнергетики предусмотрено 3 млрд тенге, в том числе в 2024 году – 1,7 млрд тенге; на развитие инженерной инфраструктуры – 7 млрд тенге, из которых в 2024 году – 2 млрд тенге, а также на развитие транспортной инфраструктуры – 13,3 млрд тенге, в том числе в 2024 году – 8,5 млрд тенге.

Также предусмотрены расходы на строительство объектов здравоохранения в рамках национального проекта в сумме 11,4 млрд тенге, на социальные выплаты работникам, занятым во вредных условиях труда, 25,9 млрд тенге, на увеличение заработной платы в связи с увеличением минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге – 4,9 млрд тенге.

Согласно регламенту, проект трехлетнего бюджета возвращен на рассмотрение в Мажилис.

#Парламент #Сенат #бюджет

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