Фото: t.me/aqorda_resmi

В своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что для него большая честь принимать с официальным визитом Президента Александра Стубба.

– Финляндия – страна, которая пользуется огромной популярностью у нашего народа и рассматривается Казахстаном как чрезвычайно важный партнер стратегического уровня. Я выражаю искреннюю признательность за успешное проведение казахско-финского бизнес-форума. Хотел бы выразить глубокую благодарность Президенту Александру Стуббу за инициативу по организации этого весьма актуального мероприятия. Уверен, что состоявшиеся здесь дискуссии придадут мощный импульс дальнейшему расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами. Наше партнерство с Финляндией основано на искренней дружбе, взаимопонимании, а также общем стремлении содействовать инновациям, устойчивому развитию и процветанию наших народов, – сказал Глава нашего государства.

Он подчеркнул, что официальный визит Президента Финляндии в Астану знаменует собой новую значимую главу в межгосударственных отношениях.

– Сегодня в ходе переговоров мы с Президентом Александром Стуббом подтвердили нашу приверженность расширению партнерства между Казахстаном и Финляндией и открытию новых возможностей для динамичного роста. В прошлом году прямые инвестиции Финляндии в Казахстан выросли более чем на 80 процентов, достигнув в общей сложности почти полумиллиарда долларов. Финляндия давно признана одной из самых развитых стран в области инноваций и технологического лидерства. Такие компании, как KONE, Nokia, Fortum, стали одними из самых ярких примеров успеха страны, они способствовали дальнейшему прогрессу и вдохновили новые поколения новаторов. Сегодня в Казахстане успешно работают около 50 компаний с финским участием, в том числе такие всемирно признанные бренды, как Tikkurila, Wärtsilä, Nurminen, Metso, Valtra, Peikko и другие. Казахстан привержен расширению этого партнерства и дальнейшему укреплению финского инвестиционного и делового присутствия в нашей стране, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что в третьем квартале этого года экономика Казахстана выросла на 6,3 процента, что почти вдвое превышает прогнозы мирового роста крупных международных организаций. Ожидается, что валовой внутренний продукт превысит 300 миллиардов долларов.

– По показателю ВВП на душу населения Казахстан занимает первое место среди всех стран СНГ и даже за его пределами, хотя этот показатель в три раза ниже, чем в Финляндии. Объем внешней торговли Казахстана превысил 140 миллиардов долларов, что также является самым большим показателем в этом регионе. Основным торговым партнером нашей страны является именно Европейский Союз, товарооборот с которым составляет около 50 миллиардов долларов. Малые и средние предприятия остаются краеугольным камнем нашего национального развития, на них приходится около 40 процентов экономики. Мы полны решимости поддерживать этот прогресс путем проведения комплексных реформ как в экономической, так и в политической сферах. В основе политического курса Казахстана лежит стратегически важный принцип «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Это означает, что даже после конституционной реформы, которая, как предполагается, будет принята в ходе общенационального референдума в 2027 году, Казахстан останется президентской республикой. Соответственно, концепция «Закон и Порядок» выступает центральным элементом нашей внутренней политики. Мы твердо убеждены, что верховенство закона обеспечит необходимые условия для успешного проведения экономических реформ и ведения бизнеса, – подчеркнул Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что, согласно данным ЮНКТАД, за последний год Казахстан привлек порядка 80 процентов всех инвестиций в новые проекты среди стран, не имеющих выхода к морю. На его долю пришлось четыре из пяти проектов стоимостью более 1 миллиарда долларов. Касым-Жомарт Токаев выделил несколько перспективных областей дальнейшего сотрудничества между Казахстаном и Финляндией.

– Находясь на перекрестке Евразии, Казахстан служит стратегическим связующим звеном между Востоком и Западом и обеспечивает почти 85 процентов всех сухопутных грузоперевозок между Европой и Китаем, что делает его жизненно важной артерией на континенте. Продолжающееся развитие Транскаспийского международного транспортного коридора, широко известного как Средний коридор, еще больше укрепляет позиции Казахстана как центрального транспортного узла для трансконтинентальной торговли. Для дальнейшего увеличения потенциала Среднего коридора мы запускаем единую цифровую платформу управления Smart Cargo, предназначенную для оптимизации и координации транзитных потоков. Мы высоко оцениваем вклад в эти усилия финской компании Nurminen Logistics, которая создала эффективные мультимодальные транспортные сети в нашем регионе, – заявил Президент Казахстана.

Далее он отметил, что Казахстан активно модернизирует свои порты Актау и Курык на Каспийском море. Первую фазу строительства контейнерного хаба в порту Актау с пропускной способностью 240 тысяч контейнеров в год планируется завершить к концу этого года.

– Мы стремимся углубить сотрудничество с финскими портами, такими как Хельсинки и Хамина-Котка, путем обмена опытом и передовыми технологическими решениями, способствуя созданию новых мостов связи между нашими странами. Приглашаем финские компании присоединиться к этим усилиям и внести свой вклад в создание эффективных и устойчивых транспортных связей между Европой и Центральной Азией, – сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что Казахстан рассматривает атомную энергетику как стратегическую опору своей долгосрочной энергетической стратегии. По прогнозам, мировой спрос на уран к 2030 году вырастет на 28 процентов, а к 2040 году увеличится более чем вдвое.

– Наша страна является крупнейшим в мире производителем урана, обеспечивая около 40 процентов мирового спроса. Мы приветствуем партнерство между Агентством по атомной энергии Казахстана и Управлением радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) для углубления сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии и обмена опытом. В этой связи мы готовы принять участие в совместных усилиях по управлению ядерными отходами, опираясь на безопасные и устойчивые ядерные решения Суоми. В то же время Казахстан стремится применять более чистые, эффективные и экологичные решения в угольной энергетике. Наша стратегия сосредоточена на внедрении современных технологий для минимизации выбросов и повышения промышленной эффективности, особенно в производстве электроэнергии. Поэтому мы приветствуем участие финских экспертов в этом многообещающем сотрудничестве, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поблагодарил финскую компанию Wärtsilä за внедрение в нашей стране инновационных гибридных энергетических систем и гибких технологий производства электроэнергии. Он рассказал, что помимо традиционных источников энергии Казахстан обладает огромными запасами полезных ископаемых, большая часть которых остается неосвоенными.

– Наша страна производит 21 из 34 редкоземельных элементов, которые считаются критически важными для экономики Европейского Союза. Мы придерживаемся прагматичного подхода – привлекаем инвестиции и технологии в обмен на доступ к сырьевым материалам. Финская компания Metso уже предоставляет передовые решения в области переработки минерального сырья и промышленной автоматизации. Мы видим большой потенциал для расширения сотрудничества в этой области, – заметил Президент Казахстана.

По его словам, Казахстан, занимающий шестое место в мире по площади пахотных земель, входит в десятку крупнейших мировых экспортеров зерна, ежегодно поставляя на глобальные рынки около 10 миллионов тонн пшеницы и 2 миллиона тонн пшеничной муки.

– Наши страны могли бы создать совместные предприятия, специализирующиеся на глубокой переработке продуктов растениеводства и животноводства, тем самым повышая добавленную стоимость по всей цепочке поставок сельскохозяйственной продукции. Также хочу подчеркнуть, что мы уже сформировали реальные механизмы сотрудничества. Казахский национальный аграрный исследовательский университет установил партнерство с Университетом Восточной Финляндии в целях содействия академическому обмену и продвижения совместных инициатив в рамках программы Erasmus+. Казахстан заинтересован в подготовке нового поколения аграрных специалистов и продвижении совместных исследований в области инновационных и устойчивых методов ведения сельского хозяйства, – подчеркнул Глава нашего государства.

Президент отдельно остановился на важности сотрудничества в области искусственного интеллекта. Он проинформировал участников бизнес-форума о том, что Казахстан поставил цель стать полноценной цифровой страной в течение ближайших трех лет.

– Учитывая лидерство Финляндии в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, в частности, благодаря суперкомпьютеру LUMI, имеется большой потенциал для партнерства в области исследований в сфере ИИ, передовой аналитики данных, технического образования и инновационных экосистем, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Далее Глава государства призвал финские деловые круги сотрудничать с Международным финансовым центром «Астана».

Также был обозначен значительный потенциал для расширения совместных инициатив в области охраны окружающей среды и рационального использование природных ресурсов.

– В Казахстане уже успешно внедрена система SILAM, которая позволяет использовать передовые модели прогнозирования качества воздуха. Не меньшие перспективы открываются в лесном хозяйстве, где мы нацелены на продвижение экологически безопасных методов лесозаготовок, разработку программ профессиональной подготовки и внедрение современных технологий деревообработки. Передовой опыт Финляндии может внести значительный вклад в реализацию общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан», открывая новые возможности для совместных исследований и инвестиций, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан стремится быть надежным и долгосрочным партнером для финских компаний.

– Сегодняшняя встреча – еще один важный шаг на пути укрепления наших экономических связей. Этот форум – не просто заключение контрактов, это установление связей и укрепление доверия между нашими предпринимателями, инженерами и новаторами, – подытожил свое выступление Глава нашего государства.

В свою очередь Президент Финляндии высоко оценил деятельность казахстанских предпринимателей, а также наличие взаимного доверия между бизнес-структурами двух стран.