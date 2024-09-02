«Дифференцированные ставки ИПН необходимо установить в РК» – президент

Выступая с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента, президент Касым-Жомарт Токаев высказался о налоговой политике, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он считает возможным увеличить порог налоговой задолженности, при котором будут направляться извещения без применения принудительного взыскания. В своем выступлении глава государства отметил, что следует отказаться и от карательного подхода при налоговом администрировании.

«Считаю возможным увеличить порог налоговой задолженности, при котором будут направляться извещения без применения принудительного взыскания. В случае превышения порога налоговой задолженности ограничения должны налагаться только в пределах задолженности, то есть весь банковский счет блокироваться не будет. При крупной налоговой задолженности следует предоставлять рассрочку по уплате без залогового обеспечения. Надо стремиться к полному отказу от налоговых проверок по плану. Для этого предстоит усовершенствовать систему управления рисками», - сказал глава государства.

Он также отметил, что «назрела необходимость установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога».

По его словам, актуальной задачей стало повышение эффективности налоговых льгот. По всем льготам должна предоставляться налоговая отчетность. Сохранить надо те из них, которые реально стимулируют бизнес. Например, можно предусмотреть преференции инвесторам, нацеленным на развитие производства. Речь идет об единовременном вычете на строительство, приобретение, модернизацию, реконструкцию активов. Важно предусмотреть льготы для экспортеров продукции высокого передела, они должны получать больше поддержки, чем любой другой бизнес.