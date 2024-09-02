«Дифференцированные ставки ИПН необходимо установить в РК» – президент

Президент
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Венера Баталова
корреспондент

Выступая с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента, президент Касым-Жомарт Токаев высказался о налоговой политике, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он считает возможным увеличить порог налоговой задолженности, при котором будут направляться извещения без применения принудительного взыскания. В своем выступлении глава государства отметил, что следует отказаться и от карательного подхода при налоговом администрировании.

«Считаю возможным увеличить порог налоговой задолженности, при котором будут направляться извещения без применения принудительного взыскания. В случае превышения порога налоговой задолженности ограничения должны налагаться только в пределах задолженности, то есть весь банковский счет блокироваться не будет. При крупной налоговой задолженности следует предоставлять рассрочку по уплате без залогового обеспечения. Надо стремиться к полному отказу от налоговых проверок по плану. Для этого предстоит усовершенствовать систему управления рисками», - сказал глава государства.

Он также отметил, что «назрела необходимость установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога».

По его словам, актуальной задачей стало повышение эффективности налоговых льгот. По всем льготам должна предоставляться налоговая отчетность. Сохранить надо те из них, которые реально стимулируют бизнес. Например, можно предусмотреть преференции инвесторам, нацеленным на развитие производства. Речь идет об единовременном вычете на строительство, приобретение, модернизацию, реконструкцию активов. Важно предусмотреть льготы для экспортеров продукции высокого передела, они должны получать больше поддержки, чем любой другой бизнес.

«В рамках рассмотрения проекта нового Налогового кодекса поручаю провести в правительстве и парламенте обстоятельную дискуссию. Сложные, но нужные решения должны быть найдены. Спешка в этом вопросе недопустима. Поэтому считаю возможным перенести принятие нового Кодекса на следующий год, чтобы подготовить данный закон на качественном уровне.

Финансовую ситуацию также усугубляет сохраняющаяся высокая доля теневой экономики. Для ее значительного сокращения следует принять комплекс продуманных мер. В частности, нужно завершить в сжатые сроки всю работу по приграничным таможенным постам, а также не допустить незаконный «переток» доходов от внешнеторговых операций в другие юрисдикции», - отметил президент.

#Парламент #Токаев #послание

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