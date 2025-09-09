Фото: пресс-служба Президента РК

Главе государства представлена информация об итогах деятельности Конституционного cуда.

Как сообщила Эльвира Азимова, за 2,5 года работы в орган поступило более 11 тысяч обращений граждан. В ходе их рассмотрения судьями Конституционного суда было изучено свыше 5 тыс. правовых норм. По итогам проверки было принято более 300 решений, в том числе 74 итоговых решения на соответствие законов и других нормативных актов Конституции. В результате 20 норм права были признаны неконституционными, а по 25 нормам права даны уточняющие истолкования.

На сегодня 41 нормативное постановление исполнено путем внесения изменений и дополнений в законы. На рассмотрении палат Парламента в настоящее время находятся 8 законопроектов, в которых учтены правовые позиции Конституционного суда, изложенные в 19 нормативных постановлениях.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что граждане, желающие получить более подробные юридические консультации по порядку обращения, могут обратиться в Центр приема обращений при Аппарате Конституционного суда. Такие консультации уже получили более тысячи обратившихся граждан. На базе Центра также предоставляются бесплатные консультации юридических консультантов и адвокатов.

Президент подчеркнул важность последовательной реализации правовых позиций Конституционного суда, который должен оставаться надежным гарантом защиты прав и свобод граждан.