В Нью-Дели уровень загрязнения воздуха превысил безопасный в 56 раз, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Смог накрыл столицу Индии из-за фестиваля огней Дивали. По данным швейцарской группы IQAir, уровень загрязнения воздуха в Нью-Дели превысил безопасный в 56 раз. Ситуация осложнилась из-за токсичных выбросов от пиротехники и фейерверков.

В Индии разрешено использование так называемых зеленых хлопушек. Однако изделия с низким содержанием токсичных веществ можно запускать только три часа в сутки. Как сообщает Reuters, петарды запускались и за пределами установленного времени.

Между тем в Нью-Дели вряд ли ожидается улучшение атмосферы в ближайшие дни. Министерство наук о Земле в Индии прогнозирует, что качество воздуха в столице останется очень плохим. Празднование фестиваля огней Дивали проходит с 19 по 23 октября.