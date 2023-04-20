Только 16% всей границы РК оснащены техсредствами охраны – замглавы КНБ

Общество
124
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Основная часть границы охраняется людьми.

Фото: Kazpravda.kz

Заместитель председателя КНБ РК – директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов в интервью журналистам в Сенате сообщил, что только 16% от всей госграницы РК оснащены техническими средствами охраны, сообщает Kazpravda.kz.

«Когда мы обрели независимость, на тот момент пограничные войска, то что осталось от СССР, охраняли 1700 км границы с Китаем. В составе шести пограничных отрядов. Нам дана команда закрыть весь периметр РК. Естественно, теми силами мы вынуждены были выйти на всю госграницу, чтобы обозначить присутствие нашей границы. То есть протяженность нашей границы увеличилась в девять раз. Протяженность составляет 15 132 км, демаркация по отдельным направлениям еще идет, цифры могут меняться незначительно», – пояснил он.

Замглавы КНБ отметил, что есть нормативы численности пограничной службы на границах.

«Чтобы ее не увеличивать – физическую численность, мы должны технически обеспечить госграницу.  В настоящее время только 16% от всей государственной границы РК оснащены техническими средствами охраны границы. Это очень мало. В основном, это китайское направление. Основная (протяженность – прим. авт.) граница охраняется только физически, людьми. Эта проблема есть, ее все знают, деньги выделяются постепенно. Потому что потребность очень большая, я эту сумму даже озвучивать не хочу. Мы же тоже не отдельно живем, понимаем экономическое положение, довольствуемся выделенными деньгами», – сказал Алдажуманов.

#КНБ #граница #погранслужба #бюджет

Популярное

Все
В Кызылорде у злостных алиментщиков забирают дома, квартиры, автомобили в пользу детей
Доллар теряет позиции
Стратегические задачи
Китай стремится на Луну
В единой связке – на результат
IT как альтернатива
Смертельный «арктур»
Закон Республики Казахстан
На подиум, и в пир, и в мир...
В поиске стратегий
Договариваться придется
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 апреля
Конституционный закон Республики Казахстан
Где родился, там и пригодился
Возродить, сохранить, приумножить
Мамы могут все
Казахстанца ранили при перестрелке в Турции
Белые начинают и выигрывают
Совсем не мелочи!
Бесқонақ непредсказуем
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Соглашение с Kia Corporation о совместном развитии производства подписал Скляр
Медсестры Сатпаева пожаловались премьер-министру на дискриминацию при повышении зарплат
Преподавать казахский язык в специализированных вузах СНГ предложил Маулен Ашимбаев
Инвестировать в G4 City пригласили бизнесменов Сингапура
Метель и гололед стали причиной закрытия трассы Астана-Петропавловск
Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области
Осужденные не сопротивлялись контролерам во время инцидента со стрельбой, заявили в ДУИС ВКО
Перспективы развития казахско-иранских отношений обсудили Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси
Сигареты на 11 млн пытались нелегально провезти в Казахстан
Снежная буря в Астане привела к разрушениям и транспортному коллапсу
Второклассники заявили о захвате террористами школы в Астане
Питбультерьер насмерть загрыз мужчину в Жаркенте
Проблемы и перспективы развития Улытауской области обсудили с участием премьер-министра
Касым-Жомарт Токаев поздравил православных Казахстана
Рыбакина укрепила преимущество Казахстана в матче с Польшей
Сбитая автобусом девушка в Шымкенте идет на поправку
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Элеватор горит в Костанайской области
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау

Читайте также

За шесть лет число потребляющих синтетические наркотики выр…
80 человек погибло в Йемене во время раздачи помощи
Глава Минфина ответил, будет ли введено понятие "богатый че…
Финансирует ли канцелярия первого президента главную мечеть…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]