Только 16% всей границы РК оснащены техсредствами охраны – замглавы КНБ

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Заместитель председателя КНБ РК – директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов в интервью журналистам в Сенате сообщил, что только 16% от всей госграницы РК оснащены техническими средствами охраны, сообщает Kazpravda.kz.

«Когда мы обрели независимость, на тот момент пограничные войска, то что осталось от СССР, охраняли 1700 км границы с Китаем. В составе шести пограничных отрядов. Нам дана команда закрыть весь периметр РК. Естественно, теми силами мы вынуждены были выйти на всю госграницу, чтобы обозначить присутствие нашей границы. То есть протяженность нашей границы увеличилась в девять раз. Протяженность составляет 15 132 км, демаркация по отдельным направлениям еще идет, цифры могут меняться незначительно», – пояснил он.

Замглавы КНБ отметил, что есть нормативы численности пограничной службы на границах.

«Чтобы ее не увеличивать – физическую численность, мы должны технически обеспечить госграницу. В настоящее время только 16% от всей государственной границы РК оснащены техническими средствами охраны границы. Это очень мало. В основном, это китайское направление. Основная (протяженность – прим. авт.) граница охраняется только физически, людьми. Эта проблема есть, ее все знают, деньги выделяются постепенно. Потому что потребность очень большая, я эту сумму даже озвучивать не хочу. Мы же тоже не отдельно живем, понимаем экономическое положение, довольствуемся выделенными деньгами», – сказал Алдажуманов.