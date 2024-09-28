Тонкое искусство выстраивания коммуникаций

Завершающий день Astana Media Week 2024 был во многом посвящен такой важной теме, как взаимодействие госструктур с работниками медиа и общественностью. Поэтому не удивительно, что немалую часть участников форума составляли представители пресс-служб государственных органов – центральных и местных.

Высокая значимость этой коммуникации не вызывает сомнения, ведь от нее часто зависит не только своевременное информирование граждан о позиции государственных органов, но порой также стабильность и спокойствие в обществе.

– Пресс-секретарь должен быть другом журналиста, а не охранником начальника, – так выразился медиатренер, журналист и редактор Мирхат Ажигалиев, проводя мастер-класс для сотрудников госструктур, отвечающих за коммуникацию с прессой.

Спикер раскрыл тонкости подготовки эффективных пресс-релизов, создания позитивного имиджа чиновников, выстраивания коммуникации со СМИ в самых различных ситуациях. Главное, как отметил медиатренер, все участники этого процесса должны понимать: они партнеры в достижении единой цели – донесении до граждан качественной и проверенной информации, а не противники, противостояние которых только играет на руку создателям фейков.

В рамках Astana Media Week 2024 также состоялось традиционное чествование лучших пресс-служб государственных органов. Соответствующие награды вице-министр культуры и информации Канат Искаков на площадке СЦК вручил официальному представителю Министерства внутренних дел РК Чингизу Алекешову, а также работнику пресс-службы акима Алматы – советнику Алие Адамбаевой.

Сессии второй половины дня также были настроены на интер­актив и рефлексию – спикеры говорили об этике и морали, информационной перегруженности, кризисном информационном менеджменте.

Президент Международного фонда свободы слова «Әділ сөз» Карла Джаманкулова предложила поразмышлять об этике медиа­коммуникаций пресс-служб и работе самих журналистов. Свод нравственных ориентиров и рамок в распространении информации в каждой стране имеют разный юридический статус.

– В Казахстане предпринималось несколько попыток соз­дать свод этических правил. По новому Закону «О масс-медиа» эта функция возложена на общественные профессиональные советы, которые по своему функ­ционалу и будут формировать основу для работы в этом направлении, – пояснила спикер. – Пять международных же принципов медиа-этики включают разные аспекты, касающиеся передачи только правдивых и точных фактов, необходимости придерживаться таких качеств, как справедливость и беспристрастность, быть независимыми и проявлять человечность.

Вопрос непростых этических дилемм приобрел особую актуальность ввиду недавних событий, связанных со взрослыми и детскими суицидами. Здесь, как отметила Карла Джаманкулова, средства массовой информации в своих публикациях должны придерживаться только интересов ребенка. На использование изображений детей, не достигших совершеннолетия, действующее законодательство накладывает табу.

«Влияние информационной перегрузки на общество» – так называлась сессия, которую для сотрудников пресс-служб провел журналист-международник Саят Жокен.

А директор Института Евразийской интеграции, специалист по коммуникациям Азамат Байгалиев рассказал современных методах убеждения и извинений в теории и на практике.

– Работа пресс-секретарей – одно из узких горлышек, через которое происходит общение госорганов и общества. Поэтому я всегда разделял мнение, что эти специалисты сегодня недооценены и в плане оплаты их труда, и в плане политического влияния, – обратился к аудитории спикер. – Необходимым условием эффективной коммуникации выступает то, что пресс-секретарь должен работать в непосредственном контакте с первым руководителем своего ведомства. Иначе все, о чем мы говорим сегодня на тренингах, абсолютно бесполезно: если пресс-секретаря и его начальника разделяет прослойка обязательных согласований с разного рода должностными лицами, ничего хорошего не выйдет. А факт такого информационного кризиса становится особенно заметным, когда в ответ на запрос общества в острой ситуации мы получаем официальный ответ не сразу, когда он жизненно необходим, а на следующий день в лучшем случае. И ответ этот настолько переполнен канцеляризмами и лишен всяческой эмоциональной окраски, что информационный вакуум, который негативно влия­ет на социальное настроение и требует оперативного решения, становится еще глубже.

Рабочая программа уже восьмого по счету форума Astana Media Week предложила участникам более десяти актуальных и содержательных сессий, различные интерактивы и мастер-классы, визионерские лекции и другие сайд-ивенты. Таким образом площадка подтвердила свой статус одного из важнейших событий в сфере медиа и журналистики в Казахстане, объединяющего государственные, независимые, традиционные и новые СМИ страны с целью развития отечественной медиа­индустрии.