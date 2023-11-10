Торговля, а не переработка остается доминирующей при получении господдержки – сенатор

Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Депутат Сената Ляззат Рысбекова констатирует, что в стране госсподдержку получает бизнес, в том числе крупный, связанный с торговлей, в то время как сфера переработки остается практически без поддержки, передает корреспондент Kazpravda.kz    

Фото: kazpravda.kz

Ляззат Рысбекова отметила, что непонятными остаются критерии определения перечня приоритетных секторов экономики, в рамках которых субъектам МСБ оказываются меры господдержки.

«Как стало известно, сейчас в этот перечень планируется включить также розничную торговлю продуктами питания путем поддержки «магазинов у дома», аренду недвижимости, обслуживание зданий, лизинг легковых автомобилей. На наш взгляд, такой подход не только нерационален, но и в корне неправилен. Меры господдержки должны стимулировать наращивание отечественного производства, развитие обрабатывающей промышленности и, в большей степени, ориентированы на сектора, специализирующиеся на выпуске готовой продукции», - отметила депутат.

При этом, отметила она, у казахстанских банков накопился значительный объем свободной ликвидности. Однако коэффициент одобрения кредитных заявок бизнеса не превышает 40 процентов.

«По данным Национального банка, из общего объема кредитов бизнесу, выданных банками в прошлом году, 52% приходятся на крупных предпринимателей, 34% - малому бизнесу и только 14% - субъектам среднего предпринимательства. При этом, наибольшие объемы займов (51%) приходятся на отрасль торговли, более половины (54%) из которых выданы крупным предпринимателям. А производственные сектора остаются в стороне  и не получают должной поддержки со стороны банковского сектора», - сказала сенатор.

Она подчеркнула, что торговля, а не переработка остается доминирующей при получении господдержки, в том числе и через фонд «Даму».

«Более трети как просубсидированных (37%), так и прогарантированных (39%) проектов относятся именно к торговой отрасли», - сказала депутат.

#Сенат #депутат #господдержка

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