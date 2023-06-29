Торговля обеспечивает работой свыше 1,5 млн человек и полмиллиона предприятий Казахстана

Об этом на первом республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT заявил заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Выступая на панельной сессии вместе с депутатом Мажилиса Парламента Нуртаем Сабильяновым, Серик Жумангарин проинформировал депутатов о мерах поддержки предпринимателей, занятых во внешней и внутренней торговле, и принимаемых шагах по стабилизации цен на социально значимые товары.

«Исполнение поручений главы государства, предвыборной программы партии AMANAT, а также в целом решение имеющихся проблем отрасли являются важными задачами Министерства торговли», – подчеркнул С. Жумангарин.

Для успешного продвижения несырьевых казахстанских товаров на внешнем треке сформирована система государственной поддержки экспортеров, состоящая из 20 финансовых и нефинансовых инструментов, реализуется программа экспортной акселерации. По итогам первого полугодия участники программы заключили экспортные контракты почти на $70 млн. Завершен прием заявок на участие в программе на этот год, по итогам которого планируется отобрать 110 новых компаний.

С начала текущего года организовано 6 торговых миссий. В них приняли участие 110 казахстанских и более 500 зарубежных компаний. Подписаны экспортные контракты более чем на $330 млн.

По итогам прошлого года в рамках возмещения затрат оказана поддержка более 200 компаниям на 8,8 млрд тенге.

В настоящее время идет активная законодательная работа по улучшению экосистемы продвижения экспорта. Разработан проект Закона «Об экспортно-кредитном агентстве», который позволит расширить линейку оказываемых мер финансового стимулирования экспортеров.

Определены 5 приграничных хабов, направленных на развитие промышленной кооперации: МЦПК «Центральная Азия» (Казахстан – Узбекистан), ИТЛК (Казахстан – Кыргызстан), ЦТТ «Евразия» (Казахстан – Россия), «Каспий» (прикаспийские регионы), «Хоргосский узел» (Казахстан – КНР).

Что касается внутренней торговли, то здесь изменен формат деятельности стабилизационных фондов для насыщения рынка в период межсезонья и недопущения сезонных колебаний цен.

В целях снижения уровня инфляции в 2 раза разработан принципиально новый подход. Он направлен на обеспечение стабильности цен на товары, имеющих значительный вес в индексе цен на СЗПТ, и поддержку производителей этих товаров. Эта работа будет точечной.

«На прошлой неделе проведена ярмарка риса в Кызылординской области, в ходе которой подписаны меморандумы и договоры между СПК и производителями на поставку риса по всей стране в объеме более 7,6 тысячи тонн на сумму 3 млрд тенге. Эту работу будем масштабировать на все социально значимые продовольственные товары, производящиеся у нас в стране», – проинформировал вице-премьер С. Жумангарин.

В результате проводимой работы индекс цен на социально значимые товары с начала года сформировался на уровне 4,3%, что в 4 раза меньше аналогичного периода прошлого года.

Особое внимание Серик Жумангарин акцентировал на проводимой работе по модернизации рынков, отметив, что для четкого планирования и координации всех участников разработана Дорожная карта по модернизации торговых рынков до 2025 года. Однако сегодня необходима синхронизация сроков для всех регионов путем законодательного закрепления нового срока модернизации.

По итогам выступления участники панельной сессии задали вопросы касательно финансовой поддержки предпринимателей и производителей, принимаемых мер для сдерживания инфляции, развития сельского хозяйства и другие.