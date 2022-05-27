Торгово-логистический комплекс начали строить на казахстанско-кыргызской границе

В рамках государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Бишкек заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов и первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Арзыбек Кожошев приняли участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства ИТЛК «Алатау» в районе пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

По мнению сторон, создание индустриального торгово-логистического комплекса (ИТЛК) благоприятно отразится на дальнейшем развитии двусторонних торгово-экономических отношений, активизирует деловые связи между производителями и предпринимателями двух стран, а также будет стимулировать увеличение взаимного товарооборота между Казахстаном и Кыргызстаном.

Также в ходе официального визита был подписан Меморандум по привлечению инвестиций в инфраструктуру ИТЛК «Алатау».

Отметим, концепция создания и функционирования совместных ИТЛК подготовлена в соответствии с поручением глав государств РК и КР по итогам государственного визита Президента страны Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан 27 ноября 2019 года и 5-го заседания Высшего Межгосударственного Совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

Справочно: Кыргызская Республика является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана в Центрально-Азиатском регионе. Товарооборот между странами за январь-март 2022 года составил $206,3 млн, что на 2,9% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($200,6 млн). Экспорт из Казахстана в Кыргызстан за январь-март 2022 года снизился на 14,1% и составил $122,2 млн. Импорт в Казахстан из Кыргызстана за январь-март 2022 года вырос на 44,2% и составил $84,1 млн. По итогам 2021 г. товарооборот составил порядка $1 млрд. Задача – увеличить до $2 млрд.