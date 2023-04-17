Торговый дом Казахстана откроют в Афганистане

С этой целью в афганском Герате будет открыт торговый дом Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК. Об этом стало известно во время казахстанско-афганского бизнес-форума в Кабуле, в котором принял участие вице-премьер – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.

«Ключевые задачи торгового дома – содействие и активизация торгово-экономических отношений двух стран, увеличение товарооборота между Казахстаном и Афганистаном, развитие региональных торгово-экономических, телекоммуникационных, транспортных и логистических связей, использование транзитного и приграничного потенциала Афганистана для торговли со странами региона, привлечение инвестиций в экономику Казахстана», - сообщается на сайте премьер-министра РК.

В пресс-службе Правительства отметили, что «фактически торговый дом Казахстана призван стать платформой между казахстанскими и афганскими деловыми кругами, обеспечивая организацию мероприятий в формате «B2B» в Казахстане и Афганистане».

«Для этого на его базе будет создан консалтинговый центр по экспортируемым отечественным товарам и услугам, законодательству в сфере торговли, проведению маркетинговых исследований и анализа перспектив развития и проблемных моментов, выработке рекомендаций для казахстанских и афганских деловых кругов и другим вопросам взаимодействия», - отметили в Правительстве.

Основной офис торгового дома расположится в Герате.

Как сообщалось ранее, в Афганистан доставили свыше 5,4 тыс. тонн гуманитарной помощи из Казахстана.