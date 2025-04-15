Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

В Казахстане активно готовятся к параду в честь 80-летия Победы, который пройдёт в Астане. Для военнослужащих уже начали изготавливать торжественную форму, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Она шьётся из специальной качественной ткани с учётом военных стандартов. Каждая модель формы создаётся по индивидуальным меркам, исходя из особенностей телосложения бойца. Это обеспечит максимальное удобство и презентабельный вид.

На сегодня по стране действуют порядка 30 швейных мастерских национальной гвардии. В них служат больше 40 военнослужащих.