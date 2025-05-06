Глава государства провел переговоры с Генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Приветствуя вьетнамскую делегацию, Президент отметил, что данный визит свидетельствует о стремлении к дальнейшему упрочению взаимодействия. Он выразил поддержку стратегической цели Вьетнама – войти к 2040 году в число 25 крупнейших экономик мира, подчеркнув готовность Казахстана оказывать всестороннее содействие в достижении этой амбициозной задачи.

– В настоящее время торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Казахстаном и Вьетнамом динамично развивается. За короткое время мы успешно реализовали ряд крупных проектов. Существуют все предпосылки для дальнейшего расширения взаимовыгодных связей. Подписанные в ходе данного исторического визита документы придадут новый импульс укреплению казахско-вьетнамских отношений, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено увеличению объема взаимной торговли. В 2024 году товарооборот между двумя странами достиг 860 миллионов долларов. Стороны намерены довести этот показатель до 2 миллиардов долларов в ближайшей перспективе. Также состоялся обмен мнениями о перспективах совместной деятельности в сфере туризма.



В настоящее время между Казахстаном и Вьетнамом действует безвизовый режим, а количество прямых авиарейсов превышает 40. В целях стимулирования взаимных туристических потоков Глава нашего государства предложил изучить казахстанские направления, которые могли быть интересны вьетнамским гражданам.

То Лам выразил благодарность Президенту Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана за радушный прием и передал добрые поздравления от имени Президента Вьетнама Лыонг Кыонга.

– Вьетнам и Казахстан на протяжении десятилетий поддерживают тесные отношения. В августе 1959 года наш Президент Хо Ши Мин совершил официальный визит в Казахстан, заложив прочную основу традиционной дружбы и многолетнего сотрудничества между нашими народами. С тех пор двусторонние отношения поступательно развиваются благодаря усилиям поколений лидеров и граждан. Партия и народ Вьетнама всегда будут признательны за поддержку, которую Казахстан оказал нашей стране в прошлом – в борьбе за национальное освобождение, а также оказывает сегодня – в деле развития, – отметил Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама.

Касым-Жомарт Токаев отметил значимость проведения Дней культуры Вьетнама в Казахстане, подчеркнув, что подобные мероприятия способствуют укреплению межкультурного диалога и взаимопонимания между народами.

В преддверии военного парада, посвященного Дню защитника Отечества, Глава государства особо отметил вклад нашего соотечественника генерал-лейтенанта Жансена Кереева в развитие военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Вьетнамом.

В 1982 году Жансен Кереев был направлен во Вьетнам в качестве старшего советника штаба народной армии. Он оказал существенную помощь в укреплении обороноспособности и формировании Вооруженных сил страны. По инициативе Хо Ши Мина он был удостоен высшей воинской награды Вьетнама – ордена Красного знамени.

В завершение переговоров Президент Казахстана выразил уверенность в том, что визит Генерального секретаря То Лама ознаменует собой новую веху в истории традиционно дружественных связей между двумя государствами.