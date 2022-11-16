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В мире

Трамп зарегистрировался кандидатом в президенты США

Бывший глава США Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США, это следует из опубликованного документа федеральной избирательной комиссии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru.

Трамп зарегистрировался кандидатом в президенты для участия в выборах главы государства 2024 года.

Бывший президент анонсировал "важное заявление" в Мар-а-Лаго накануне, 15 ноября, еще перед промежуточными выборами в конгресс.

На своей странице в социальной сети Truth Social он написал, что его выступление "обернется одним из самых важных дней в истории страны".

Ранее Трамп сообщил, что с большой вероятностью вновь примет участие в выборах. Он продолжает настаивать на том, что выиграл президентские выборы 2020 года, но лишился второго срока из-за подтасованных результатов голосования. Все его попытки доказать махинации в судах и оспорить победу Байдена завершились ничем.

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