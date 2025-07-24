Многие казахстанцы мечтают об отпуске на заграничных курортах, но цены на путешествия далеко не всегда радуют. Постоянный рост стоимости авиабилетов, отелей и прочих туристических услуг вынуждают откладывать зарубежные поездки на неопределённый срок. Опытная путешественница и коуч Элина Ли, которая посетила более 20 стран мира, рассказала корреспонденту Kazpravda.kz о том, как можно путешествовать, не обременяя свой бюджет

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney и из архива Элины Ли

Доступная роскошь

Travel hacking сильно меняет устоявшийся подход к путешествиям. Он сдвигает фокус с привычного «оплачу полную стоимость и еще немного сверху, чтобы все организовали» к более рациональному подходу, где личное время и усилия инвестируются в планирование.

По мнению эксперта Элины Ли, travel hacking – целое искусство путешествовать умно и с удовольствием. В данное время он становится популярным направлением в странах СНГ, который объединяет команду энтузиастов, объединенных любовью к путешествиям и желанием делиться своим опытом и знаниями. Они на своем примере доказывают, что путешествия – доступная роскошь и помогают другим осуществлять мечты о заграничных приключениях без необходимости разоряться. В частности, рынок огромен, а сервисов значительно меньше и все по-разному борются за клиентов, поэтому надо сравнивать цены между ресурсами и агрегаторами.

По словам эксперта, постоянно сравнивая цены, можно солидно сэкономить. Многим людям изменение даты в целом не меняет планов на путешествие, но может помочь получить отличную цену. Она предлагает разбить готовый тур, который предлагает рынок на отдельные составляющие: авиаперелет, отель, страховка, трансфер. Собрав все тоже самое самостоятельно, можно приятно удивиться получившийся «скидке». А если заменить одну из составляющих альтернативным вариантом, то результат будет еще лучше, рассказывает Элина.

«Один из ярких примеров – разбор готового тура в Турцию, который на троих стоил 1,4 млн тенге. Пересобрали поездку с нуля. В итоге, получилось не только дешевле, но и намного интереснее. Вместо прямого рейса в Анталию мы добавили остановку в Стамбуле, где девушки провели два насыщенных дня в самом сердце города: гуляли, наслаждались атмосферой, смотрели достопримечательности. А апартаменты обошлись всего в 14 тысяч тенге. А уже после Стамбула - внутренний перелет в Анталию и полноценный отдых у моря. В результате, вместо восьми дней получилось целых 11, а итоговая стоимость снизилась до 900 тысяч тенге на троих. Это в полтора раза дешевле и впечатлений больше», – утверждает эксперт.

Еще один из случаев, менее интересный, но зато исключительно выгодный. Авиабилет в агрегаторе стоил порядка 150 тысяч, методом сравнения удалось снизить до 110 тысяч, но этого было мало. В итоге, после регистрации в личном кабинете пассажир купил билет напрямую на сайте авиакомпании в два раза дешевле.

Без лишних трат

Также собеседница добавила, что travel hacking - это искусство экономить на путешествиях, не жертвуя качеством и комфортом, а порой даже улучшая их. И это не просто набор хитростей, а целая система, основанная на рациональном подходе к планированию и организации поездки. Это кластер навыков, доступных как опытным путешественникам, так и новичкам, позволяющий существенно сократить расходы. Он достигается за счет оптимизации всех этапов путешествия: от выбора даты и времени вылета до поиска бесплатных развлечений на месте. При этом, особое внимание стоит уделить агрегаторам авиабилетов и отелей.

«Мы советуем начать изучение с авиаперелётов – научиться искать и сравнивать билеты для оптимизации затрат. После этого попробуйте разобрать готовые туры на отдельные составляющие для сбора своей идеальной поездки. В нашем блоге есть много полезных материалов по этим темам, которые можно взять за основу. Мы не ограничиваемся лишь Казахстаном, а активно развиваемся на территории СНГ. За последние два года мы вложили много усилий в популяризацию этого направления. Наше сообщество уже объединяет более 80 тысяч единомышленников, желающих путешествовать без переплат», – говорит Элина Ли.

Для начала надо найти выгодные варианты, используя различные сервисы поиска, внимательно следя за акциями и спецпредложениями, а также грамотно выбрать дни и время вылета.

«Вместо стандартного бронирования через крупные агрегаторы стоит искать варианты в менее известных, но не менее комфортных отелях, использовать сервисы сравнения цен и воспользоваться бонусными программами отелей. Покупка e-SIM вместо традиционной сим-карты – это один из примеров маленьких, но значимых способов экономии. Travel hacking предлагает множество подобных лайфхаков, позволяющих избежать лишних трат. Многие туристические достопримечательности предлагают бесплатные дни посещения или бесплатные экскурсии. Знание таких возможностей – ключевой аспект travel hacking. Тщательное изучение маршрута, покупка продуктов в местных магазинах вместо ресторанов – все это способствует существенной экономии», – считает она.

Не просто путешествие

Впрочем, один из самых впечатляющих примеров эффективности travel hacking – история одной девушки, которой удалось сократить расходы на поездку по Европе с 1,7 млн до 1,1 млн тенге. Такая экономия позволила ей не только совершить путешествие своей мечты, но и планировать новые поездки, получив мультивизу. Более того, в путешествии она встретила человека, с которым теперь связана ее жизнь – доказательство того, что travel hacking не только экономит деньги, но и открывает новые возможности.

Так, основные стратегии экономных путешествий могут быть доступны максимальному числу пользователей, а не только опытным туристам.

«Честно говоря, если вы не активный путешественник, летающий заграницу больше чем три раза в год, то большой выгоды от программ лояльности вы не получите. К сожалению, большая часть населения выбирается на отдых в свои официальные отпуска и смысла гоняться за бонусами, милями и так далее - нет. Куда эффективнее будет овладеть другими навыками, такими как сравнение. Добавляем сюда самостоятельную организацию путешествия, изучение страны, города, курорта для того, чтобы заранее спланировать и поискать выгодные предложения, вплоть до ресторанов со скидкой в 50% и на выходе получим намного большее, чем использование программ лояльности авиакомпаний и отелей», – отметила эксперт.

Кроме того, если есть знакомые работающие в сфере туризма, то можно использовать такое преимущество.

«На стойке регистрации в отелях показывайте визитку свою или знакомого, объяснив, что изучаете их услуги. В большинстве случаев вам предложат бесплатный апгрейд номера. При бронировании жилья попробуйте написать хозяину напрямую. Расскажите, зачем вы путешествуете и почему выбрали его жилье — увеличивает ваши шансы на получение скидки. Есть множество других вариантов, которые стоит изучить самостоятельно всегда существует пространство для ваших открытий», – считает она.

Сама по себе философия

Элина Ли утверждает, что если говорить о перспективах, то современная туристическая сфера явно требует трансформации.

«Travel hacking – не махинации с системой, а грамотное использование возможностей, уже предусмотренных сервисами: акции, бонусные программы, тарифные категории и другие предложения. Мы действуем исключительно в рамках правил и этики. Это подход, где нет нарушений или выхода за допустимые границы возможностей. Если кто-либо сталкивался с трудностями или негативным опытом, мы рекомендуем углубиться в планирование и изучение доступных инструментов. Вектор развития сохраняется. Всё движется к самостоятельному планированию поездок, разумному управлению бюджетом и снижению излишних расходов на бронирование и подбор услуг», – заключила она.

Так, в эпоху глобализации и доступности информации, travel hacking становится не просто способом путешествовать дешевле, а философией, позволяющей каждому почувствовать себя гражданином мира, способным самостоятельно планировать и организовывать свои приключения, не завися от навязанных стереотипов и шаблонных решений. Это вызов устоявшимся правилам и возможность самостоятельно создать собственные уникальные маршруты.