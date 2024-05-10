Требования к навыкам и компетенции соцработников изменят в Казахстане

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Приказом министра труда и социальной защиты населения РК утвержден профессиональный стандарт «Социальная работа и другие профессии социальной сферы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда.

Профстандарт охватывает 10 профессий направления «Социальная работа». Ранее это направление охватывали 4 профстандарта. При этом 4 профессии определены впервые и включены в проект Национального классификатора занятий. К ним относятся: социальный помощник; ассистент социального работника в организациях, предоставляющих специальные социальные услуги; социальный работник кейс-менеджер; менеджер социальной работы, отметили в министерстве.

В профстандарте предусмотрен ряд новых подходов к исполнению профессиональных обязанностей:

– обязательность умения специалистами всех уровней использования цифровых мобильных приложений в сфере социальной защиты населения и выстраивания коммуникации с ЛСИ;

– умение проводить социальными работниками оценку функций и деятельности человека с ограничениями жизнедеятельности, а также потенциала его/ее семьи и среды проживания;

– умение организовать работу супервизионных групп в составе мультидисциплинарной команды;

– адвокация, расширение возможностей ЛСИ и т.д.

Оценку соответствия профстандарта современным требованиям к профессиям направления «Социальная работа» дали члены Отраслевого совета по профессиональным квалификациям, Общественного совета по вопросам труда и социальной защиты населения РК, Координационного совета в области социальной защиты лиц с инвалидностью.

Профстандарт прошел этап публичного обсуждения на портале открытых НПА и получил положительное заключение научной антикоррупционной экспертизы. Вступит в силу с 25 января 2025 года, добавили в Минтруда.