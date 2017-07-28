Трехлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна шестого этажа в Астане

Малолетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже дома в Астане. От полученных травм он скончался на месте, передает Kazpravda.kz.
Трагедия произошла 27 июля около 18.00 в районе "Сарыарка" по улице Кумисбекова.
Ребенок 2014 года рождения остался без присмотра родителей и выпал из окна.
По данным Комитета по ЧС, в летний период увеличивается число пожаров и несчастных случаев по причине того, что дети остаются одни.
В Астане с начала года от падения из окна пострадали девять детей, госпитализированы пятеро, погибли четверо и спасен один ребенок. В основном во всех случаях дети оставались без присмотра взрослых.
В этой связи КЧС обращается ко всем родителям с призывом не оставлять малолетних детей одних без присмотра, чтобы предотвратить несчастные случаи.
