Самолетам не разрешали сесть в аэропорту Алматы, один ушел на запасной аэродром

Транспорт, Происшествия
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметили в КГА, в сложившейся ситуации дежурная смена действовала согласно плану по непредвиденным ситуациям

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет гражданской авиации проинформировал о ситуации в воздушной гавани Алматы после ночного землетрясения, передает Kazpravda.kz.

По данным комитета, 23 января в 00:10 местного времени в Алматы произошло землетрясение, ощущавшееся как значительное на "Вышке" автоматизированной системы управления воздушным движением.

"В районе аэродрома на заходе на посадку находилось 5 воздушных судов, из которых 1 воздушное судно произвело посадку, 4 были проинформированы о землетрясении и организовано ожидание в районе аэродрома с передачей организации воздушного движения сектору районного диспетчерского центра. После чего руководитель полетов аэродромного диспетчерского центра принял решение об эвакуации с "Вышки". Организация воздушным движением на аэродромном диспетчерском центре не осуществлялось в течение 20 минут. Из 4 воздушных судов, ожидавших посадки, рейс авиакомпании Эйр Астана КС-856 по направлению Астана - Алматы ушел на запасной аэродром Туркестан, 3 выполнили посадку без замечаний", - говорится в сообщении.

Смена районного диспетчерского центра продолжала работу без прерывания организации воздушного движения, в момент события на связи на всех секторах было 5 транзитных воздушных судов, 1 с аэродромом назначения Алматы и 4 воздушных судна, переданные с района аэродрома.

С 00:39 аэропорт работает в штатном режиме.

Рейс КС-856, уходивший на запасной аэродром, вылетел с Туркестана в 02:32 с расчетным прибытием в Алматы в 03:34.

В сложившейся ситуации дежурная смена действовала согласно плану по непредвиденным ситуациям, отметили в КГА.

#землетрясение #Алматы #аэропорт #самолет #посадка

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