Землетрясение в Алматы: в МЧС создали оперативный штаб

Происшествия
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Алматы и регионах открыли горячие линии

Фото: пресс-служба МЧС РК

В связи с землетрясением в Алматы на базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в оперативном порядке создан и функционирует республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Сырыма Шарипханова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

В режиме видеоконференцсвязи организованы заслушивания регионов с выработкой соответствующих указаний, направленных на стабилизацию сложившейся ситуации.

Открыта горячая линия по номеру 8 727 278 20 83 и 8 727 278 20 84.

Аналогичные штабы развернуты на территориальном уровне. В них организованы телефоны горячих линий с привлечением психологов МЧС, территориальных подразделений и Центра медицины и катастроф.

Под руководством министра по ЧС Сырыма Шарипханова проведено оперативное заседание республиканского оперативного штаба с участием всех региональных оперативных штабов и служб государственной системы гражданской защиты. Заслушаны доклады руководителей региональных оперативных штабов о проводимой работе и готовности к реагированию на возможные ЧС, даны поручения организационного характера всем службам гражданской защиты.

По распоряжению министра по ЧС силы и средства приведены в повышенную готовность, развёрнуты командно-штабные машины, группировка спасательных подразделений находится в готовности к реагированию.

По результатам проведённого мониторинга уточнено, что в городах и областях Республики Казахстан сведения по пострадавшим и разрушениям не поступали. Проводятся объезд и осмотры вверенных территорий.

В рамках международного сотрудничества произведено уточнение сведений по произошедшим землетрясениям.

По информации дежурных служб МЧС Республики Кыргызстана и Республики Узбекистан в данных республиках также были зарегистрированы землетрясения.

Вместе с тем землетрясение ощущалось в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской и Карагандинской областях, отметили в МЧС.

#землетрясение #Алматы #МЧС #оперштаб

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