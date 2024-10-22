Треть лифтов Костаная нуждаются в срочной замене

Долгое время решить вопрос с их заменой не представлялось возможным. Ведь по закону лифт считается общедомовым имуществом, а значит, ремонтироваться должен за счет жителей. Но учитывая, что процедура эта дорогостоящая, жильцам многоэтажек она не по карману.

Однако в этом году дело сдвинулось с мертвой точки. Вопрос решается в рамках программы «Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы», оператором которой является ТОО «ЖКХ ремонт». Впервые за многие годы в Костанае заменят 12 лифтов, причем три из них на сумму 53,7 млн тенге за счет возвратных средств и девять на 149,2 млн тенге – за счет бюджетных.

– Также проведены собрания в 14 домах по вопросу замены лифтов в количестве 45 единиц. Получены согласия на замену 18 лифтов в пяти многоэтажках. Проводятся подготовительные мероприятия, в том числе по созданию ОСИ и оформлению кондоминиума. Потребуется порядка 2,3 миллиарда тенге, чтобы заменить лифты в этих домах, – пояснил директор ТОО «ЖКХ ремонт» Мирлан Омаров.

Принять участие в программе могут жители многоэтажек. Для этого они должны подать заявку в ТОО «ЖКХ ремонт» и на собрании утвердить сумму расходов на каждую квартиру. Деньги из бюджета на замену лифтов выделяются в виде кредита со ставкой 0,1% годовых сроком на семь лет.