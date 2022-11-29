Третьи сутки без тепла тысячи жителей Экибастуза

Энергетика , Чрезвычайные ситуации
Бескорсая Екатерина
cобкор по Павлодарской области

По последним данным, без отопления остаются 42 многоэтажных и 90 частных домов города, два соцобъекта и одно административное здание, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Валерий Бугаев

Впрочем, ситуация везде разная. 17 многоэтажек в центре города, школа и центр поддержки детей в трудной жизненной ситуации, откуда воспитанников перевезли в Павлодар еще в минувшее воскресенье, полностью отключены от подачи тепла. Они записаны от ветки, где идет ремонт. Напомним, специалисты уже третьи сутки работают над устранением проблемы на ЦТП-52 по улице Машхур Жусупа. Здесь, как считают эксперты, находится главный очаг, дающий максимальную потерю сетевой воды.

По словам первого заместителя акима Павлодарской области Олега Крука, форсировать здесь работы невозможно, иначе это приведет к еще большей подпитке, что чревато сбоями для ТЭЦ. Тем не менее ремонт продолжают.

«Утром 29 ноября специалисты зафиксировали нарушения теплоснабжения еще в 25 многоэтажных жилых домах, сформированы бригады, которые занимаются наладкой и здесь – отогревают тепловые узлы и вводы в здания, продолжается обход. Кроме того, вчера устранили повреждения на улице Кунаева, из-за чего были отключены на тот момент 149 частных жилых домов. Пока предварительно нарушение теплоснабжение остается в 90 из них», – назвал новые цифры Олег Крук.

Тепло в эти многоэтажки и частные дома дадут сразу, как решат их локальные проблемы. Сформированы 25 бригад, которые сейчас меняют трубы ввода теплоснабжения к домам, если они получили повреждения, отогревают тепловые узлы, меняют замерзшие задвижки на стояках.

Произошло это по ряду причин. Еще утром 27 ноября работники штаба собирали представителей КСК и старших по домам, чтобы объяснять – как правильно действовать. Требовалось слить воду с систем, но при этом оставить в циркуляции тепловые узлы. Кто-то не смог, кто-то не успел, поэтому сейчас и возникли проблемы.

При этом сейчас продолжается обход города и сбор информации, потому что есть бесхозные дома и квартиры.

«Остаются и другие «несброшенные» участки трубопроводов в зданиях, например, батареи в подъездах, там возможны нарушения. Это все будет устраняться. Объявлен режим ЧС, и с жителей ни копейки никто не берет», – добавил Олег Крук.

Напомним, из-за аварии на ТЭЦ Экибастуза в городе объявили режим чрезвычайной ситуации. 

28 ноября глава государства поручил премьеру срочно стабилизировать ситуацию.

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