Токаев поручил наказать виновных в ЧП на ТЭЦ Экибастуза

Фото: nur.kz

Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру Алихану Смаилову в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, а также наказать виновных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай, президент поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.

"В связи с низким качеством управления данными активами происходят аварии и остановки подачи электроэнергии потребителям.

Инцидент с прекращением тепла в Экибастузе воспринят президентом с особой тревогой за благополучие жителей города. Им будет оказана помощь. По мнению главы государства, создание трудностей в жизнедеятельности граждан и ущемление их прав недопустимо.

Правительству и акимату Павлодарской области поручено в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе", – поделился пресс-секретарь президента.

Напомним, 27 ноября почти весь Экибастуз остался без отопления из-за коммунальной аварии на ТЭЦ. По данным пресс-службы "Экибастузэнерго", 27 ноября в 01:20 остановился один из котлоагрегатов. Через несколько минут из-за большого расхода сетевой воды вышли из строя еще три.

К 18:00 местные власти заявили, что ситуацию удалось стабилизировать.