Три человека погибли в ДТП в области Жетысу
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Начато досудебное расследование, назначены экспертизы, передает Kazpravda.kz
Смертельное ДТП произошло на 568 км автодороги Алматы-Оскемен в Алакольском районе. В дорожной аварии погибли три человека, сообщает Polisia.kz.
Предварительно установлено, что водитель Toyota Carina E, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной Mercedes Benz. В результате ДТП оба водителя и пассажир Toyota Carina E от полученных травм скончались на месте.
По факту начато досудебное расследование, назначены экспертизы.