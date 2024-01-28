Три человека погибли в ДТП в области Жетысу

Фото: Polisia.kz

Смертельное ДТП произошло на 568 км автодороги Алматы-Оскемен в Алакольском районе. В дорожной аварии погибли три человека, сообщает Polisia.kz.

Предварительно установлено, что водитель Toyota Carina E, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной Mercedes Benz. В результате ДТП оба водителя и пассажир Toyota Carina E от полученных травм скончались на месте.

По факту начато досудебное расследование, назначены экспертизы.