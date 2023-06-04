Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Астане

Стали известны подробности ДТП, которое произошло сегодня в Астане, передает Кazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Авария произошла в 15:33 на улице Жумабаева в Астане. Как сообщалось ранее, столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.

По данным пресс-службы ДП Астаны ДТП спровоцировал водитель автомашины "Ниссан", который следуя по улице М. Жумабаева, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с маршрутным автобусом.

В результате трое пострадавших с автомашины "Ниссан" доставлены в больницу.

По данному факту проводится дознание.