Три крупных нарколаборатории ликвидировали в Астане и Алматы

Криминал
165
Дана Аменова
Корреспондент

Стоимость изъятых запрещенных веществ на «черном» рынке может составлять более 2 млрд тенге

Фото: пресс-служба КНБ

В июле в Астане и Алматы сотрудники КНБ во взаимодействии с полицией и при координации органов прокуратуры ликвидировали деятельность трех крупных нарколабораторий, сообщает Kazpravda.kz   

По подозрению в совершении указанных преступлений были задержаны и с санкции суда взяты под стражу 8 граждан Казахстана.

«В ходе обысков изъято свыше 93 кг синтетических наркотиков, 70 литров мефедрона на стадии кристаллизации, а также 255 кг прекурсоров и лабораторное оборудование. Стоимость изъятых наркотиков на «черном» рынке может составлять более 2 млрд тенге. Проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК», – говорится в официальном сообщении. 

Также в прокуратуре добавили, что иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит. 

#Астана #КНБ #Алматы #нарколаборатория #ликвидация

Популярное

Все
Нетаньяху решил отложить нормализацию отношений с Саудовской Аравией до выборов в США
Олимпиада в Париже: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 5 августа
Итоги полугодия: модернизация налогового администрирования и «Нацфонд – детям»
Хранилище для биообразцов хотят создать на Луне
ЕС не признаёт переизбрание Мадуро президентом Венесуэлы
Tik Tok-учитель провел рэп-экскурсию по угольной шахте
Три крупных нарколаборатории ликвидировали в Астане и Алматы
Вице-премьер посетила три района Жамбылской области
На 13,6 млрд тенге оштрафовали «Каспий нефть»
Дождь, град, шквал – о погоде на 6-8 августа рассказали синоптики
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Почему самая известная дзюдоистка мира расплакалась на Олимпиаде
Токаев освободил от должности зампредседателя КНБ
Назначен новый глава «СК-Фармация»
Президент Франции поздравил Казахстан с победой Сметова на Олимпиаде
За первое полугодие Казахстан добыл 44,7 млн тонн нефти
Боксер Нурбек Оралбай вышел в четвертьфинал Олимпиады - 2024
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Пилотный проект «Робот» запустят в августе в РК
Падение дельтаплана на Алаколе: в КГА обратились к казахстанцам
Человеку впервые пересадили титановое сердце
«Есть земля – и на ней живет славных воинов гордый род…»
АЭС: быть или не быть?
Борьба с саранчой: ситуация в приграничных с Россией регионах стабилизировалась
На Хоргосе построят аэропорт
Экс-оперуполномоченный Адиль Бакыт объявлен в розыск за вознаграждение
Работу акимов будут оценивать по социальным индикаторам
Сумма просроченных займов физлиц приблизилась к 1 трлн тенге
Пьяный водитель совершил смертельную аварию в Павлодарской области
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Все, что вы еще не знали об ОСМС
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров

Читайте также

МВД задержало «автоперевозчиков» дорогостоящих машин и това…
АФМ вернуло из-за-рубежа похищенные у казахстанцев деньги
Рекордную партию наркотиков задержали на границе в РК
«Богатые» stories студента привлекли вымогателей в Петропав…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]