Три крупных нарколаборатории ликвидировали в Астане и Алматы

Стоимость изъятых запрещенных веществ на «черном» рынке может составлять более 2 млрд тенге

Фото: пресс-служба КНБ

В июле в Астане и Алматы сотрудники КНБ во взаимодействии с полицией и при координации органов прокуратуры ликвидировали деятельность трех крупных нарколабораторий, сообщает Kazpravda.kz

По подозрению в совершении указанных преступлений были задержаны и с санкции суда взяты под стражу 8 граждан Казахстана.

«В ходе обысков изъято свыше 93 кг синтетических наркотиков, 70 литров мефедрона на стадии кристаллизации, а также 255 кг прекурсоров и лабораторное оборудование. Стоимость изъятых наркотиков на «черном» рынке может составлять более 2 млрд тенге. Проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК», – говорится в официальном сообщении.

Также в прокуратуре добавили, что иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.