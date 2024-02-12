Три схрона с оружием обнаружили в Алматинской области

Как уточняется, 6-9 февраля сотрудники КНБ при координации Генпрокуратуры в рамках оперативно-розыскных мероприятий в Алматинской области обнаружили 3 схрона с оружием.

— Всего изъято 4 автомата Калашникова и 3 магазина к нему, пистолет Макарова, карабин, охотничье ружье, а также 65 патронов различного калибра. По предварительным данным, найденное оружие было похищено во время январских событий, — проинформировали в КНБ.