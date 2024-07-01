Три соглашения с Китаем в сфере перевозок ратифицировал Казахстан

Пресс-служба президента сообщила о подписании Касым-Жомартом Токаевым ряда соглашений с Китаем в сфере перевозок, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, главой государства подписан Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута».

Также президент утвердил Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа».

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках».

Тексты законов публикуются в печати.