Троих судей из Алматинской области подозревают в коррупции

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По информации агентства, начато досудебное расследование в отношении председателя суда города Конаев Алматинской области, который подозревается в получении обманным путем денежной суммы в крупном размере, под предлогом решения вопроса о переквалификации деяний с убийства на недонесение о преступлении по делу.

В другом случае, в получении взятки в значительном размере подозревается судья Талгарского райсуда Алматинской области. Он через судебного пристава получил денежное вознаграждение за вынесение положительного решения об изменении вида принудительных мер медицинского характера в отношении совершившего особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности малолетней.

Также, на рассмотрении в суде находится уголовное дело в отношении судьи специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области, который обвиняется в получении взятки от предпринимателя за вынесение незаконных решений о признании банкротом двух компаний, имеющих миллиардную налоговую задолженность.