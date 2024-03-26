Троих туристов спасли в горах Заилийского Алатау

Фото: МЧС РК

В этот же день в 14.30 часов один из туристов позвонил своему брату, который проживает в городе Актау и успел сказать, что они не дошли до источников «Алма-Арасан», сменили маршрут в другую сторону, связи с ними после этого не было.

26 марта в 00.10 часов на помощь вызвали спасателей МЧС. Всю ночь велись поиски туристов. В 09.40 часов спасатели нашли пострадавших в ущелье «Проходное», в медицинской помощи они не нуждаются.



Спасатели напоминают: всегда предупреждайте близких или родных о своем маршруте и времени возвращения.