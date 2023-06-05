Труп мужчины обнаружили на центральной площади в Атырау

4 июня в Атырау на центральной площади Исатая и Махамбета был обнаружен труп, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на газету «Ак Жайык» .

Фото: Kazpravda.kz

В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области сообщили, что в 11:38 на площади скончался мужчина.

«Есть предположение, что это связано с его здоровьем, телесных повреждений нет», – говорят в пресс-службе.

На месте работала следственно-оперативная группа.

Сейчас устанавливается личность погибшего. Пока известно, что он является сотрудником компании, которая ведет строительство в этом районе.