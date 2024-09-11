Труп девочки нашли в Астане

Информация об обнаружении тела ребенка без признаков жизни появилась 10 сентября, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Труп девочки был найден в одном из заброшенных домов по улице Кравцова.

«10 сентября поступило сообщение об обнаружении девочки без признаков жизни. В ходе осмотра трупа несовершеннолетней видимых телесных повреждений не выявлено, причина смерти устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело», – детализировали в правоохранительных органах.

Иные данные досудебного расследования в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежат, добавили в полиции.