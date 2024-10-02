Цена родительской беспечности

Общество
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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

С начала года в Атырауской области зарегистрировано десять случаев выпадения детей из окон. Два из них закончились трагедией.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, 26 сентября ребенок, которому еще не исполнилось и трех лет, выпал из окна многоэтажки. Как рассказал заместитель директора по лечебной части областной детской больницы Ержан Есболаев, малыш получил множество переломов, закрытую черепно-мозговую травму с гематомой, ушиб легких со скоплением в них крови. В крайне тяжелом состоянии его поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

По информации областного управления здравоохранения, чаще всего из окон падают дети в возрасте от двух до семи лет. Основная причина – родительская беспечность. В прошлом году в Атырау было зарегистрировано восемь подобных фактов, погибли три ребенка. В этом году произошло уже десять несчастных случаев.

По мнению сотрудников ДЧС, соблюдение определенных правил поможет избежать подобного, и только родители могут повлиять на создание безопасных условий для своих детей дома. Между тем, как отмечают психологи, многие мамы сами приучают детей смотреть в окно, ставят их на подоконник, чтобы показать природу, птиц, помахать папе ручкой. А при их отсутствии это оборачивается трагедией.

#дети #безопасность #родители #окно

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