Цена соцсети Трампа достигла $9 млрд на бирже NASDAQ

В ходе первого дня торгов на бирже NASDAQ стоимость компании Трампа достигла 9 млрд долларов. Его доля оценивается в 4,6 млрд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Deutsche Welle

Фото: mavink.com

Биржевая стоимость компании Дональда Трампа Trump Media & Technology, которой принадлежит его социальная сеть под названием Truth Social, за первый день торгов выросла в полтора раза и достигла девяти миллиардов долларов, сообщает агентство Reuters.

Доля Трампа в компании (58 процентов) оценивается в 4,6 млрд долларов, отмечает газета Financial Times. В ходе первого дня торгов на бирже NASDAQ цена компании поднялась с 49,95 доллара до 79,38 доллара за акцию, а на момент закрытия составила 57,99 доллара. Торговля была настолько нестабильной, что была остановлена ​​на несколько минут, отмечает FT.

«Это следует рассматривать скорее как признак энтузиазма среди сторонников Трампа, чем как показатель перспектив бизнеса», - цитирует агентство Reuters аналитика Great Hill Capital Томаса Хейса.

Трампу в течение полугода по соглашению нельзя продавать свою долю, напоминает FT.

Напомним, что после штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года Трампа заблокировали в соцсетях, и он объявил о создании собственной платформы. Трамп считал свою соцсеть альтернативой Facebook, Twitter и YouTube.