Цена соцсети Трампа достигла $9 млрд на бирже NASDAQ

В ходе первого дня торгов на бирже NASDAQ стоимость компании Трампа достигла 9 млрд долларов. Его доля оценивается в 4,6 млрд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Deutsche Welle
Биржевая стоимость компании Дональда Трампа Trump Media & Technology, которой принадлежит его социальная сеть под названием Truth Social, за первый день торгов выросла в полтора раза и достигла девяти миллиардов долларов, сообщает агентство Reuters.
Доля Трампа в компании (58 процентов) оценивается в 4,6 млрд долларов, отмечает газета Financial Times. В ходе первого дня торгов на бирже NASDAQ цена компании поднялась с 49,95 доллара до 79,38 доллара за акцию, а на момент закрытия составила 57,99 доллара. Торговля была настолько нестабильной, что была остановлена на несколько минут, отмечает FT.
«Это следует рассматривать скорее как признак энтузиазма среди сторонников Трампа, чем как показатель перспектив бизнеса», - цитирует агентство Reuters аналитика Great Hill Capital Томаса Хейса.
Трампу в течение полугода по соглашению нельзя продавать свою долю, напоминает FT.
Напомним, что после штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года Трампа заблокировали в соцсетях, и он объявил о создании собственной платформы. Трамп считал свою соцсеть альтернативой Facebook, Twitter и YouTube.