Центнер погибшей рыбы обнаружили в озере в СКО
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Кратенко Андрей
Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Замор рыбы произошел на одном из озер Северо-Казахстанской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Причину гибели окуней и карасей в озере Питное Жамбылского района выясняют экологи.
На место происшествия выезжала рабочая группа в составе сотрудников департамента экологии по СКО, Есильской бассейновой инспекции рыбного хозяйства, управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата области.
Произведен осмотр береговой линии озера. Установлена гибель рыбы общим весом примерно 100 кг. Отобраны пробы воды, собраны тушки мертвой рыбы для лабораторных анализов и выяснения причины замора.
Сотрудники акимата Кладбинского сельского округа собрали и утилизировали погибшую рыбу.